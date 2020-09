Chris Evans compartió foto íntima, el actor publica en Instagram carrete de imágenes de su celular sin darse cuenta que una de las fotos era inapropiada.

El actor estadounidense Chris Evans, mejor conocido por su papel como Capitán América, se volvió tendencia este sábado tras publicar una foto íntima suya en una historia de Instagram en la que mostró a sus seguidores el contenido de la galería de su celular.

Aunque el actor de 39 años borró el video a los 5 minutos, el video en el que se mostraba la galería, la imagen ya se había vuelto viral en redes.



El tema tomó tanta relevancia en la red que incluso se convirtió en el Trending Topic en Twitter.

Asimismo, algunos usuarios criticaron a quienes pidieron el “pack” del famoso y solicitaron no compartir las imágenes por respeto a su privacidad.

Además, no se dejaron esperar los memes respecto a la situacón.

No debería pasar esto, pero tengo la foto que Chris Evans ha filtrado sin querer 😳 pic.twitter.com/J8WqSSaXXi — Esther de Vengerberg (@R3hts3) September 12, 2020

Yo viendo a la morra feminista que pide el pack de Chris Evans y luego se indigna cuando filtran el pack de una mujer 🤡 pic.twitter.com/bq5rdrLKFc — Bryan (@Bryan_stark09) September 12, 2020

Bastaron cinco minutos para que la borrara, lo suficiente para que el Internet la conservara.

Pero, a diferencia de otros famosos, muchos salieron en su defensa para que no “rolaran” la imagen.

Aquí algunas opiniones:

Él merece respento y privacidad, no compartan las imágenes que se filtraron, aprenda a respetar.

Los que andan rolando la foto de Chris Evans, ¿todo bien en casa? Porque cuando rolan el suyo, andan de chillones pidiendo respeto a su privacidad. Pero mírate, ahora andas rolando algo que ni te incumbe. Pides respeto y tú no lo das. En fin, la hipocresía.

@Ximena58784416

Acaso no entienden? No compartan la foto; denuncien. Chris Evans sufre de ansiedad, no saben cómo él puede estar afectado con esto. Si ven a alguien publicando lo ya dicho, por favor, reitero, denuncien.