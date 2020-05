Christian Chávez asegura haber sido víctima de chantaje. Hace unos días se dio a conocer que supuestamente el actor y cantante Christian Chávez había agredido físicamente a su ex pareja Maico Kemper, referente a esto Chávez envió un comunicado donde menciona que se guarda el derecho de opinar sobre las acusaciones en su contra.

El cantante decidió romper el silencio y dijo:

“Estoy pasando por un proceso un poco complicado que se va a arreglar por la vía legal, ya se están tomando acciones, yo no pienso difamar a nadie porque no está en mi esencia y no es lo que busco. Creo fielmente en la justicia y en la verdad”.