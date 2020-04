Christian Chávez caracterizará a una mujer en La casa de las flores. El cantante y actor Christian Chávez, el cual dejó huella al haber pertenecido al grupo musical Rebelde, dejará a muchos boquiabiertos con la caracterización que tendrá en la tercera y última temporada de la famosa serie mexicana original de Netflix ‘La Casa de las Flores’.

La tercera temporada de La Casa de las Flores, la cual es producida, por Manolo Caro, se estrenará el 23 de abril.

Christian Chávez concedió una entrevista para el programa matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, el actor mencionó que esta caracterización significa un reto más para su carrera, al tener que convertirse en una mujer.

“Creo que es principalmente porque como gay, uno de pronto tiene miedo a mostrar su feminidad, sobre todo cuando eres actor y sobre todo cuando siempre has tratado de que la gente no vea nada más esa parte y te encasille”.

Cabe destacar que José Christian Chávez Garza de 36 años, es un actor y cantante originario de Reynosa, Tamaulipas, es conocido internacionalmente por haber interpretado el papel de Juan (Giovanni) Méndez en la telenovela de la televisora Televisa “Rebelde” y al grupo musical RBD. De igual manera participó en la telenovela Clase 406, llevada a la pantalla chica en el año 2002.

Chávez ya dejó en el pasado las presiones que vivió debido a sus preferencias sexuales y a querer complacer a todos menos a él mismo. Y al resuelto mencionó:

“Viví mucho tiempo agradando a todo mundo, queriendo tomar personajes o proyectos que no ofendieran, que no fueran en contra de algo que a mí me daba miedo y la verdad es que ahora ya no. Ahora decidí tomar la batuta y vivir en libertad”.

“Fato, mi personaje, viene a revelar muchos misterios, pero no puedo decirles más cosas por ahora”, dijo Christian.