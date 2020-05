Colate solicita que Paulina Rubio se haga prueba psicológica. La cantante responde con contrademanda.

Paulina Rubio y su ex esposo Nicolás Vallejo-Nágera siguen enfrascados en una batalla legal por la custodia de su hijo Andrea Nicolás.

Esto sucedió luego del juicio virtual que celebraron hace algunas semanas.

Hace unas horas, diversos medios internacionales han dado a conocer que el español pidió que la cantante se realice una prueba psicológica.

De acuerdo al programa Sale el Sol, el objetivo de Vallejo-Nágera con este examen mental es que las autoridades determinen si la llamada “Chica Dorada” es apta para hacerse cargo del hijo que procrearon en común.

No obstante, la intérprete mexicana ya dio respuesta a Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate,a través de una contrademanda, donde la cantante pidió comparecer a su ex pareja, ya que a raíz de la disolución de su matrimonio estaba prohibido dar entrevistas con contenido tóxico sobre la ahora ex pareja y su hijo.

Por último, cabe señalar que en el documento se indica que Vallejo-Nágera pacta estos encuentros con los medios de comunicación con la finalidad de recibir dinero a cambio y generar publicidad negativa para la mexicana, pues de acuerdo a la cantante, es por su ex que los medios se enteran de todos los procesos legales que ellos han mantenido en los juzgados.

