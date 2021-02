Conoce a los nominados a los Globos de Oro 2021

México.- Tras la polémica generada por la discriminación en redes sociales hacia la actriz y cantante, Fátima Molina, han sido varías las famosas que salen en su defensa, asegurando que también han sufrido algún tipo de agresión de este tipo. Fernanda Castillo fue una de ellas y ahora es Fabiola Guajardo quien declaró su experiencia ante estas críticas.

Fue después de unas grabaciones que Fabiola Guajardo fue abordada por un grupo de medios de comunicación, con quienes además de platicar de su nuevo proyecto televisivo y otro musical, habló de la situación por la qué pasa Fátima Molina, quien en días recientes fue víctima de discriminación.

Ante los cuestionamientos de la prensa, Fabiola aseguró que Fátima es una gran actriz y con un rostro sumamente bello, razón por la que no entiende la a de críticas y la polémica a la que se vio enfrentada. También declaró que no la conoce en persona, pero llegaron a tener el mismo manager y ha visto su trabajo, el cual aplaude totalmente.

Los medios también le cuestionaron si en alguna ocasión ha sufrido este tipo de discriminación, a lo cual respondió que sí y que en un pasado ya había hablado de este tema, pues según rumores que le compartieron, un productor decidió no darle un papel porque su boca era “demasiado sensual y muy sexy”. Aseguró que en ese momento no le generó ninguna inseguridad, pues es la misma forma de la boca de su padre.

“Un productor no me quiso dar un personaje, bueno eso es lo que me contaron, por la forma de mi boca, que porque era muy sensual, muy sexy. Amo mi boca, aprendí a quererla porque cuando me la señalaron su fe como: ‘¿Qué tiene mi boca?”, declaró Fabiola con respecto al tema.