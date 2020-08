Consuelo Duval confiesa que se sometió a una cirugía estética que afectó su salud física y emocional. En lo que va de los últimos días, la actriz y comediante Consuelo Duval ha generado polémica desde que se filtraron en redes sociales unas fotografías donde supuestamente la famosa se paseaba como Dios la trajo al mundo en una playa nudista.

Ahora, una vez más la actriz da de qué hablar al haber confesado que se sometió a una cirugía de tipo estético la cual en vez de ayudarle a subir su autoestima, la afectó sobremanera tanto en su salud física como a nivel emocional.

En el programa Netas Divinas transmitido por Unicable, Duval respondió la pregunta que le realizó una de sus seguidoras a cerca del amor propio, y debido a ello decidió contar la experiencia que vivió cuando se sometió a una cirugía estética ya que no se aceptaba tal como era y estaba, después de que su cuerpo diera un giro de 180 grados al tener a sus hijos.

“Yo me operé la panza y las boobies, cuando tuve a mis hijos, porque me vi en una posición como agachada hacia abajo y me vi la panza y dije Santo Cristo Redentor, eso no se ve cuando estoy paradita. Me veía los cachos de piel (…) Dije opérenme ya y luego me operaron de la rechin…”, comentó Consuelo Duval.