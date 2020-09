Consuelo Duval confirma que dio positivo a Coronavirus. Hace unos días se dio la noticia en diversos medios de espectáculos que tanto Consuelo Duval como Omar Chaparro se habían contagiado de Coronavirus, ante estas publicaciones ambos famosos omitieron hacer alguna declaración para confirmar o negarlo.

Hoy, después de varios días de ausencia de Consuelo Duval en sus redes sociales, reapareció para darle la noticia a sus seguidores de que se encuentra luchando contra el coronavirus el cual le fue detectado hace unos días.

“Hace una semana me entregaron el resultado de la prueba del covid… y cuando leí positivo, mi mundo se desbarató, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Fue una semana llena de ansiedad y pánico, estaba como paralizada, dejaba la cama empapada de sudor, rogándole a Dios con toda mi alma que no hubiera contagiado a mis hermanos o a mis hijitos”, escribió Consuelo Duval a través de sus cuentas.

Consuelo Duval ante la situación que esta enfrentando enfatizó que se encuentra muy bien, sólo con ansiedad, dolor corporal y mucho cansancio, y espera recuperarse muy pronto para poder regresar a laborar.

“Dios me escuchó y el bicho ha sido bueno conmigo, no tuve nada mas que ansiedad, falta de ganas y mucho cansancio.

Hoy la ansiedad ha sido remplazada por GRATITUD, alegría y unas ganas de vivir encabronadas.

Estoy a 7 días de librar esta batalla y vivir lo que me reste de vida celebrando cada segundo que respire, echando una cantidad de desmadre que Dios guarde la hora y haciéndole saber a mis CHINGADERITAS que son lo mas importante en mi vida, que nos vamos a reír a carcajadas y que nos vamos a abrazar muy fuerte” relató la famosa.