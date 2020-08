Consuelo Duval pone precio para mostrarse en traje de Eva, ¡DESCÚBRELO!. Hace unos días salieron a la luz una fotos donde supuestamente se le podía ver a la actriz y comediante Consuelo Duval de andar como Dios la trajo al mundo en una plata nudista, a raíz de ello le generó fuertes repercusiones morales, y no sólo la llegaron a afectar a ella sino también a su familia. Consuelo Duvall dijo que si quieren verla desnuda, les va a costar mucho dinero.

Duval, durante una conferencia de prensa dio a conocer que no es ella la mujer que aparece en esas imágenes que infiltraron en redes sociales y al respecto comentó:

“Ahorita estoy en un proceso, donde entre que me río y me encabron*”, dijo al programa “Suelta la Sopa*.

” No me le encuero ni a mi novio. O sea, es de ‘apaga la luz, no vayas a ver’… Ahora ya me voy a andar encuerando en el mar, ¡hazme favor! Y luego me meto a una cosa que decía: ‘Consuelo Duval encuerada’, hay peores fotos”.