Consuelo Duval presume su figura ¡Vestida de Eva!

CDMX.- Adía de hoy, y a expensas de lo que pase con Spider-Man 3 y su multiverso, Tom Holland es el único e indiscutible Hombre Araña del Universo Marvel. Sin embargo, conseguir el papel no fue tan fácil como muchos fans imaginan, sino que le costó sudor y lágrimas, e incluso llegó a destrozar algunas valiosas posesiones en el proceso.

Tal y como lo relata Tom Holland en una entrevista en Actors on Actors de Variety, el joven actor explicó cómo pasó meses en vilo por la incertidumbre de saber si sería elegido para el papel. E incluso cuando lo consiguió, temía ser despedido en las primeras semanas de filmación. Así es como ‘celebró’ Holland la noticia de que iba a ser Spider-Man: rompiendo su ordenador.

Hay tres etapas en las que la vida cambia. Es raro, el proceso de casting fue horrible. Fueron siete meses de audición. Después de haber hecho seis pruebas no me decían nada», explicó el actor al contestar a la pregunta de cómo Spider-Man ha marcado su camino.

Pero tras una larga espera, finalmente recibió una llamada para hacer una prueba de cámara junto a Iron Man. «Éramos otros seis niños y yo, y Robert Downey Jr.», rememora Holland, antes de explicar «Marvel no quiere que improvises, le gusta que te sepas el guion». Sin embargo, el veterano Tony Stark cambió la escena a su gusto, y ambos «empezaron a bromear» ante las cámaras. «llamé a mi madre y le dije ‘creo que lo tengo'», agregó.

Pero incluso después de hacer la prueba con Downey Jr, y una posterior con Chris Evans (capitán América) para Civil War, Holland seguía sin recibir la llamada de Marvel. Hasta que un día, navegando en la red en su casa, recibió la noticia que le cambió la vida.

«Tenía mi computadora y mi perro estaba sentado a mi lado», especificó el actor sobre el momento exacto en el que leyó la noticia. «El artículo decía ‘nos gustaría presentar al nuevo Spider-Man. Rompí mi pc porque saltó por los aires. Se cayó de mi cama. Mi perro se volvió loco».

Bajé corriendo las escaleras y gritando ‘¡tengo el papel!’. Pero ese era el momento en el que Sony fue pirateado, y mi hermano me dijo: ‘es imposible, les han hackeado. Te habrían llamado’. Y luego Marvel me llamó y me dio la noticia, fue muy extraño», sentenció orgulloso Holland.