Creador de Chucky se suicida en Los Ángeles. Se trata de John Lafia reconocido guinista y director de películas de Chucky, el muñeco diabólico.

Autoridades del Los Ángeles informaron que Lafia se suicidó en su casa.

El hombre de 63 años se quitó la vida el pasado 29 de abril, de acuerdo a información de Variety.

Tom Holland y Don Mancini, compañeros con los que desarrolló el guión y la dirección de Chucky en 1988 y Chucky 2 en 1990 externaron su tristeza ante este lamentable suceso.

Te puede interesar: Mattel rinde homenaje a personal de salud que combate COVID19

Fue a través de su cuenta de Twitter que Don Mancini envió un sentido mensaje.

Asimismo Mancini resaltó la generosidad, lo creativo y curioso que fue John Lafia.

“John fue un artista increíblemente generoso. Me dejó acompañarlo a cada reunión y seguirlo en el set; me enseñó más sobre el cine durante la producción de esa película, que varios semestres en la escuela. John también fue una de las personas más curiosas y creativas que he conocido, alguien que siempre tomaba fotos y anotaba ideas”.