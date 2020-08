Cristian Castro expuesto por su ex pareja Gabriela Bo

Cristian Castro queda expuesto ante su ex pareja Gabriela Bo, quien decidió revelar el lado obscuro del cantante y señalarlo como un hombre violento.

El hijo de Verónica Castro ya tiene un buen historial de polémica, en su mayoría por sus ex parejas y por otro lado por su contenido en redes. Este caso es otro más sobre sus exparejas.

En el 2003 o 2004 Crtistian Castro estuvo en matrimonio con la modelo paraguaya Gabriela Bo, fue ella quien reveló cosas acerca de su persona. Cosas que no son agradables, pero que de igual forma se dijeron.

Entre esos sucesos, habla de que ella llegó a pedirle su apoyo a Yolanda Andrade por el hecho de que había vivido una situación similar. Además de que conocía el lado agresivo de Cristian

La modelo explicó que no había querido dar entrevistas sobre su matrimono con Cristian Castrto porque se le juzgó mucho en México.

Cuando en el pasado reveló algunos detalles de su relación con el cantante mexicano.

Habló del momento en que Yolanda Andrade reveló el hecho de que Cristian había golpeado a su propia madre.

“Yo le creo a Yolanda cuando dijo que Cristian golpeo a Verónica, yo lo viví en carne propia también me golpeó. lo cuento hasta hoy y yo mismo me doy lastima era muy joven y eso no fue nada, no conté lo peor…”

No dijo nada respecto a la relación de ambas actrices, pero si dijo que claramente había cosas extrañas en Cristian Castro. Dijo que todo lo que había detrás era algo fuerte y que es “claramente consecuencia de un vínculo familiar muy enfermo y de círculos viciosos”.

Con esto, continuó relatando todo lo extraño en su relación y lo complicada que fue en su momento.

Continuó diciendo lo raro que fue vivir con su entonces marido Cristian Castro.

“Hubo un día que me dio tanto miedo verlo como locos por qué escondió el secarropa y en la noche me propuso ir al súper para no dormir. Sí teníamos que dormir de día y eso no era normal. Pero él no creía en ayuda médica y menos psicológica. Trataba de hacer todo bien, vengo de una familia tradicional que le cocinaba y si no le gustaba me dejaba sola y aparecía tres días después”.