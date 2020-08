Cristian Castro se despide de su padre Manuel ‘Loco’ Valdés, fans lo catalogan hipócrita. El cantante mexicano Cristian Castro fue catalogado de hipócrita al darle el último adiós a su padre el conocido comediante Manuel ‘Loco’ Valdés, falleció a los 89 años de edad la madrugada del pasado viernes en la Ciudad de México debido a lo cáncer en la piel que le fue detectado desde el 2017.

La prensa tras la muerte de Loco Valdés, Cristian Castro fue buscado para ver su reacción ante el deceso de su padre, el cual estuvo ausente durante gran parte de la vida del cantante.

Cristian Castro por su parte publicó un video donde muestra su pesar por la muerte de su padre, sin embargo, dejó mucho en qué desear con sus palabras y muchos de los internautas lo catalogaron de hipócrita pero otros tantos lo defendieron ya que nunca convivió con él y simple y sencillamente demostró sus sentimientos sin máscaras.

Después de que saliera a la luz el video de Cristian Castro en diversos programas de espectáculos, los fans de Manuel ‘Loco’ Valdés se le fueron a la yugular, alegando que sus declaraciones eran muy falsas.

Cristian Castro supo hasta la edad de 5 años quién era su progenitor, pero fue varios años después, cuando este tenía poco más de 30 años que tuvo un acercamiento con su padre.

“Prácticamente yo no crecí con mi papá, yo no sé por qué se me quiere obligar tanto a estar ahí muy cerca de la familia de mi papá, cuando realmente no crecí cerca de él y me acerque a él para conocerlo para platicar, para ser su amigo, pero vaya no siento mucha cercanía con él, eso es verdad no es culpa, ni de él, y no es culpa mía tampoco no siento una cercanía por que no crecí con él y ahora lo veo como un amigo como un conocido que me cae muy bien”, dijo Cristian Castro en 2018.