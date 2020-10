Daniel de Ov7 aclara su detención negando que haya sucedido

Daniel de Ov7 aclara su detención por la probable participación que tuvo en el delito retención de menores negando que haya sido de esa manera.

El exintegrante de Onda Vaselina y Ov7 niega que la información que se difundió acerca de él haya sido cierta, pues no sucedió en ningún momento.

El cantante hace unos cuantos días fue acusado de ser detenido debido a su posible participación en el delito de retención de menores.

Dicha información supuestamente fue difundida por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ-CDMX). Ahora Daniel de Ov7 aclara que su detención fue falsa.

El exmiebro de la agrupación Ov7, Daniel Vázquez aclara que su detención por el delito mencionada es totalmente falsa. Dice que “no fue ni detención, ni secuestro”.

Aclaró que fue su expareja quien lo acusara de retener a la hija de ambos y que el caso incluso llevó a que se emitiera una alerta Amber por la desaparición de su hija.

La Fiscalía había detallado que se aportaron pruebas suficientes para poder vincular a Daniel Vázquez, a quien se ha dictaminado tener prohibido convivir con la menor. Al respecto de esta situación el ex Ov7 dijo:

“No fui detenido. Ni he secuestrado a nadie. Siempre me conduje a favor de salvaguardar la seguridad de mi hija. Desafortunadamente no puedo dar detalles del juicio por ser un asunto político.

Sigo colaborando con la autoridad para aportar todas las pruebas que se necesiten siempre buscando el bienestar de mi hija. No puedo aportar más para no entorpecer la investigación y no exponer a mi hija de esta situación”.