Danna Paola encuerada presume su tatuaje. Danna Paola no para de sorprender a sus fans por medio de redes sociales. Por medio de Instagram la talentosa cantante y actriz mostró una foto donde se muestra desnuda después de salir de la ducha.

Sus fieles seguidores quedaron muy contentos y boquiabiertos al ver la sensual figura en las fotos que compartió Danna Paola a través de Instagram, como se puede apreciar muestra su tatuaje en la parte superior de la espalda en forma de un beso. Por la toalla que la famosa trae en la cabeza nos hace pensar que acaba de salir de darse un baño y tapa sus pecho con sus brazos entrecruzados. La foto es en blanco y negro.

A Danna Paola le encanta estar vigente en redes sociales sobretodo durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus y es algo que a sus seguidures les encanta, poder interactúan con ella.

Durante el pasado fin de semana la famosa envió a sus fans el siguiente mensaje:

“Buenos Aires – 19, no funciona para todo, si siempre ‘ojos que no ven, corazón que no siente’ te aseguro que, a veces, bocas que no se besan, historia que no acaba”, escribió Danna Paola.