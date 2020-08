Danna Paola fue vetada de Televisa: Estas son las razones

Danna Paola fue vetada de Televisa hace ya varios días en los cuales la televisora deicidio que ya no se mostrarían sus presentaciones.

Apenas unos días atrás se llevo a cabo el evento de los Premios Juventud, en los que destacó el homenaje que hizo Danna Paola a Selena Quintanilla.

Sin embargo lo que más llamó la atención de la actuación de Danna Paola fue que resultó eliminada en la transmisión de Televisa.

Sabíamos que tenía conflictos con la empresa para la que trabajó ya hace tiempo y que no se le vería más en ella, pero no imaginamos que la vetada llegara que tanto.

Danna Paola fue vetada de Televisa, sin embargo la actriz y cantante ha obtenido fama internacional gracias a su participación en la serie de Netflix.

En la serie, dio vida al personaje de Lu, razón por la que sus seguidores de todo el mundo se extrañaron al no verla durante la transmisión.

Al respecto de la situación, la presentadora de espectáculos Flor Rubio aseguró que la actriz fue vetada porque rechazó un papel que le ofreció la televisora.

“Ha rechazado algunos proyectos, no necesariamente por soberbia, simplemente porque no va de acuerdo con su agenda. O porque los proyectos no son lo que ella quiere”.