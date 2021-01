¡De mal y de malas! Johnny Depp es asaltado en su mansión de Hollywood

Andrea Lakshmi lanzó en noviembre su tercer sencillo “Malos modales” lo produjo junto a Daniel Zorrilla, se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La compositora veracruzana dijo que a tan poco tiempo del lanzamiento de la melodía le ha ido bastante bien, ya que la gente lo ha recibido de lo mejor y la han felicitado mucho.

La intérprete de “Malos Modales” mencionó que de manera profesional comenzó en el mes de septiembre del 2019 y desde ahí dijo “esto es para lo que me he preparado y que siempre he soñado”.

Al hablar sobre lo mejor que le ha dejado su carrera dio a conocer que le ha dejado muchos momentos de aprendizaje, que le ha enseñado hacer más disciplinada, más comprometida y paciente.

También le ha dejado buenos contactos, ha conocido gente nueva y positiva para su vida, personas increíbles tanto en la música como fuera de la industria y eso ha sido una bendición y un regalo, porque ha podido conectar con mucha gente y eso es increíble para ella.

Sobre sus planes y proyectos adelantó que es representar muy fuerte a México, al Puerto de Veracruz, representar a las mujeres, empoderarlas y decirles “que las mujeres somos poderosas, que a pesar que la industria puede ser complicada no hay barreras”.

Foto : NORESTE

En el mensaje para las chicas que se quieran dedicar a la música y pequeños artistas, expresó: “yo les recomiendo que sigan que confíen en sus sueños, que no desistan, porque soñar se vale siempre, tengan los pies bien puestos en la tierra, sean humildes, que no se les olvide de donde vienen y que los sueños se pueden hacer realidad”.

En la recta final de la entrevista Andrea invitó a sus fans y lectores de El Sol de Irapuato a escuchar “Malos Modales” porque es un tema fresco, rico, comercial, que ha dejado mucho en su esencia y corazón.

Andrea Lakshmi Redes Sociales: @andrealakshmi_