Diana Golden desmiente a Alfredo Adame sobre red de prostitución

Diana Golden desmiente a Alfredo Adame luego de que este dijera que sabía de la red de prostitución en Televisa porque ella le contaba lo que sucedía.

La actriz se fue sobre su ex pareja, Alfredo Adame tras saber que la había involucrado en un tema tan delicado como es este.

Aprovechó las cámaras del programa de ‘Venga la Alegría‘ para declarar en contra de lo que anteriormente el ex-galán de telenovela había declarado.

Diana Golden desmintió a Alfredo Adame de las declaraciones que dio usando su nombre para darse credibilidad.

Diana Golden desmiente a Alfredo Adame ya que el la mencionó para darle fuerza a sus declaraciones, cosa que a la actriz le molestó mucho.

Ahora ha utilizado las cámaras del programa matutino para hablar por si misma y pedirle a Adame que la deje de mencionar.

La actriz aprovechó el momento en cámaras para dar su declaración y mandar mensaje a Alfredo Adame.

Según Alfredo Adame se enteró de este tema gracias a su ex esposa Diana Golden, quien le contaba de la supuesta red de prostitución de la empresa. Sin embargo, la actriz negó todas las acusaciones.

“Que ya me superé, no puede ser que me involucré en algo tan serio ¿sabes qué? Eso nunca existió. Nunca existió tal catálogo por Dios, está loco de la cabeza”.