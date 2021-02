Don Francisco revela su último deseo, antes de morir

El presentador confesó que espera poder platicar con una importante persona antes de partir de este mundo.

Después de toda una vida en la televisión, el presentador Mario Luis Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco aseguró que aún le faltan muchas cosas por hacer en su carrera, por lo que todavía no piensa en el retiro artístico.

El conductor, quien recientemente terminó con la primer temporada de un su nuevo programa de entrevistas, reveló que uno de sus grandes sueños es poder platicar cara a cara con el Papa y espera poder cumplirlo antes de que le llegue la hora de partir.

Foto: Revista Tribuna.

“Me resulta un personaje interesante muy interesante, a ver si el Papa me da la entrevista, porque lo he nombrado en todas partes. Y es una entrevista que me gustaría hacer antes de partir de este mundo”, dijo en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

Cabe destacar que Don Francisco es de una religión completamente diferente a la católica, sin embargo está convencido que su platica con el personaje más importante de esta iglesia puede resultar no sólo bastante entretenida también pueden aprender el uno del otro.

Ahora, el presentador de 80 años, ha demostrado que su pasión son los medios y que pese a su edad puede adaptarse perfectamente a las nuevas tecnologías y la manera en que la televisión ha cambiado debido a la pandemia, pues su programa de entrevistas fue realizado de manera virtual.

Sobre lo que sigue en esta etapa de su vida, comentó que a su edad ya no tiene que demostrar quien es, por lo que a pesar de que seguirá trabajando quiere hacerlo por temporadas: “A esta etapa de vida yo no quiero trabajar todos los días de la semana, quiero hacerlo por ciclos”, finalizó.

Con información de la revista TV Notas.

