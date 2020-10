Dulce María y Poncho Herrera no formarán parte del reencuentro de RBD, ¡CONOCE LOS MOTIVOS!. La famosa agrupación a nivel internacional RBD hace a penas algunas semanas dio la noticia de un reencuentro lo cual dejó muy emocionados a sus fans. El esperado y emotivo reencuentro se llevará a cabo por medio de un show live streaming el cual lleva el nombre “Ser o parecer”.

Desafortunadamente el concierto no tendrá la participación de todos sus integrantes, ya que Dulce María y Poncho Herrera no podrán estar presentes. Sólo formarán parte den reencuentro Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

“Ser o parecer” se llevará a cabo el 26 de diciembre en punto de las 5:00 de la tarde hora de la Ciudad de México, el costo de los boletos oscilará entre los 20 y 35 dólares, la preventa dará inicio el viernes 2 de octubre.

Por medio de Instagram Live, Christian Chávez dio a conocer los motivos por los cuales Poncho Herrera y Dulce María no formarían parte del reencuentro.

Chávez comentó que al principio Dulce María había dado el sí a participar en el concierto, pero hace pocos días les informó que se retiraba del proyecto, ya que por el momento está muy enfocada en la maternidad.

“Todos sabemos que a Poncho nunca le ha gustado la música, él está muy clavado en la parte actoral y es algo que se respeta muchísimo, y Dulce, íbamos a pasar el evento hasta el próximo año, a marzo, pero ella dijo que iba a estar en lactancia y no se quería comprometer y bueno, creo que eso es algo muy respetable”, dijo respecto a Alfonso Herrera.

“Nosotros no queríamos dejar pasar esta oportunidad de hacer un tributo porque acuérdense que esto es un tributo a RBD, no es un reencuentro porque para serlo tendríamos que estar los seis”, dijo Christian Chávez enfatizando que el show “Ser o parecer” no es un reencuentro sino más bien un tributo.