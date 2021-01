Dustin Diamond recordado por el papel de Screech en ‘Salvados por la campana’, tiene cáncer

CDMX.- Este viernes 15 de enero llega a Disney+ WandaVision, la arriesgada apuesta de Marvel, mezcla de géneros tan dispares como las comedias de situación y los superhéroes, con la que se da inicio a una nueva etapa en el UCM. Pero antes de enfrentarse a las singulares aventuras los personajes encarnados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, hay 10 datos sobre los dos vengadores que vale la pena recordar.

Marvel ha mantenido el secretismo respecto a la auténtica trama de la ficción, pero sus protagonistas son de sobra conocidos por el público. Aunque en esta ocasión los verán de una forma completamente nueva y sorprendente.

Desde los poderes de Bruja Escarlata para alterar la realidad a la muerte de Visión a manos de Thanos, pasando por los antecedentes en los cómics, estas son 10 cosas que hay que recordar (o saber) antes del estreno de Wandavision.

1.- CONECTADOS POR LA GEMA DE LA MENTE

La creación de Visión fue una combinación de la inteligencia artificial JARVIS de Iron Man y Bruce Banner, la Gema de la Mente… y un poco de ayuda de Thor. El androide tuvo la piedra en su frente hasta que Thanos se la arrebató en Infinity War.

Bruja Escarlata, por su parte, es el resultado de un experimento de HYDRA con la misma Gema del Infinito. Aunque en los cómics es mutante e hija de Magneto, en el MCU se alteró su historia y el origen de sus poderes por una cuestión de derechos sobre los personajes, ya que cuando hizo su debut, en la escena post-créditos de Capitán América: El Soldado de Invierno (2014), los derechos de los X-Men pertenecían a Fox y la palabra ‘mutantes’ estaba prohibida en el MCU.

2.- EL HERMANO DE WANDA MURIÓ EN SOKOVIA

Wanda ha vivido una vida traumática desde muy joven. Tras perder a sus padres, ella y su hermano Pietro, también conocido como Quicksilver, se unieron a los experimentos de HYDRA, donde consiguieron sus poderes. Por desgracia, y también por una cuestión de derechos, murió en el ataque de Ultrón a Sokovia. Desde entonces, Bruja Escarlata ha sido una persona inestable mentalmente, algo que tendrá mucha importancia en la serie.

3.- AMBOS MURIERON EN INFINITY WAR

En uno de los momentos más desgarradores del MCU, Wanda tuvo que matar a Visión, destrozando la Gema de la Mente, para impedir que Thanos obtuviese la piedra en Infinity War. Por desgracia, ya se había hecho con la Gema del Tiempo y extrajo él mismo la piedra de la frente de Visión, que murió en el acto. Poco después, Bruja Escarlata caía también, víctima del primer chasquido del Guantelete.

4.- BRUJA ESCARLATA CASI VENCE A THANOS

Sin embargo, Wanda volvió a la vida cinco años después tras el chasquido de Hulk y, en uno de los momentos más brutales de Vengadores: Endgame, monta en cólera y casi logra acabar con Thanos ella sola. A él solo le salvó el ataque de desesperado de una de sus naves de asalto. Un momento con el que, para muchos, Bruja Escarlata demostró que es el personaje más poderoso dentro de los Vengadores.

5.- ENTRAN EN JUEGO LOS UNIVERSOS PARALELOS

Gran parte de la trama de Endgame giraba en torno a los viajes en el tiempo de los vengadores… que abrieron la puerta a los universos paralelos. El MCU se está preparando para dar el gran salto al multiverso, y WandaVision puede ser el trampolín que necesita, especialmente teniendo en cuenta los poderes de Wanda para alterar la realidad.

6- LOS PODERES DE WANDA EN LOS CÓMICS

En los cómics, Wanda Maximoff es considerada una de las mutantes más poderosas y peligrosas que existe, si no la más. Sus poderes para alterar, combinar y desdoblar la realidad a su antojo, sumados a sus conocimientos de hechicería, la hacen casi invencible, y en la historia de Marvel eso ha traído serios problemas, incluyendo el arco argumental Dinastía de M, en el que casi se extermina a todos los mutantes. Su frase «No more mutants» es ya historia de las grapas.

7.- LOS HIJOS DE WANDA Y VISIÓN… EN LOS CÓMICS

Tal y como han mostrado los tráileres de la serie, en algún momento la pareja tendrá hijos. Gemelos para ser exactos. Esto ya tiene un antecedente en el cómic VisionQuest de 1985, en el que Wanda, deseando tener una «vida normal», lleva a su inconsciente a crear una realidad paralela en la que ella y Visión son felices y tienen una pareja de bebés.

8.- MONICA RAMBEAU, LA NIÑA DE CAPITANA MARVEL

Uno de los nuevos personajes que introduce la serie es, en realidad, una joven pero vieja conocida. Mónica Rambeau (Teyonah Parris) ya apareció en Capitana Marvel, cuando aún era solo una niña. Eso fue en 1995, pero ahora ha crecido, y su historia será explorada en WandaVision. ¿Será amiga o enemiga?

9.- ¿QUIÉN LES ESTÁ HACIENDO ESTO?

Y por supuesto la gran pregunta. ¿Cómo han llegado Wanda y Visión a su actual situación? Si la serie se sitúa después de los eventos de Endgame, Visión está muerto, y Bruja Escarlata en paradero desconocido. Dados sus antecedentes con HYDRA… ¿está encerrada en algún tipo de prisión mental? ¿O quizás son los propios Vengadores quienes la tienen recluida como medida preventiva ante su inestabilidad mental?

10.- ¿EL ORIGEN DE BRUJA ESCARLATA?

Por último, hay que recordar que Bruja Escarlata y Visión será la primera serie del MCU en Disney+, con lo que se abren las puertas de la muy esperada Fase 4. Todo lo que ocurra en la serie será importante para el futuro marvelita. Y con la confirmación de que Wanda estará en Doctor Strange and the Multiverse of Madness, no hay que descartar que él haga su aparición de una forma u otra. ¿Quizás para tomar a Wanda como su pupila y que se gane finalmente el epíteto de Bruja Escarlata?

