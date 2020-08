Dwayne Johnson en el personaje del supervillano Black Adam, ¡DESCUBRE CÓMO LUCE!. El pasado sábado unas cuantas horas antes de que diera inicio la DC FanDome, el cual fue un evento de tipo virtual donde se presentaron novedades sobre las próximas producciones de DC Comics, el actor Dwayne Johnson se adelantó y compartió con sus miles de seguidores a través de su cuenta de Twitter una imagen de él caracterizado como el supervillano de DC Comics, Black Adam, creado por Otto Binder y C. C. Beck, el cual también es considerado el archienemigo de Shazam.

La esperada presentación de este supervillano puede darse durante las nuevas películas de la franquicia como lo son “The Batman”, “The Suicide Squad” o la película en solitario de “The Flash”, estos esperados filmes llegarán entre 2021 y 2022.

Sería durante este verano cuando daría inicio la producción de la película Black Adam, bajo la dirección de Jaume Collet-Serra, pero cabe resaltar que se retraso un poco debido a la pandemia del coronavirus. Hasta el momento se desconoce la fecha en que será el comienzo del rodaje de la película. Se sabe que además del actor Dwayne Johnson como Black Adam, la película contará con la participación de Noah Centineo como Atom Smasher y hay rumores de que se tenga participación de personajes relacionados a la Sociedad de la Justicia de América como Cyclone o Hawkman. La fecha establecida para su estreno es para el 22 de diciembre de 2021.

You’ve waited long enough. As have I, thousands of years to be exact.

The hierarchy of power in the DC UNIVERSE is about to change.

The man in black comes to crush them all. Join us now for the worlds first #DCFanDome. #Rage#NoCape #BlackAdam pic.twitter.com/UGKhZVWB6v

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 22, 2020