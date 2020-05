‘El Cayote’ y Lupillo Rivera protagonizan pelea en unos premios. José Ángel Ledesma mejor conocido como el “El Coyote”, a través de una entrevista por Instagram reveló que tuvo un problema con el “Toro del Corrido”, Lupillo Rivera.

“El Coyote”, dijo que este suceso se dio en la entrega de los premios de la Furia Musical y fue tan fuerte el pleito entre ellos que llegaron a los golpes, donde intervinieron gente de ambos artistas.

El cantante dijo que con Lupillo es el único a artista con el cual ha tenido un enfrentamiento.

“En la última entrega de los premios Furia Musical ya andaba con la canción arboles de la barranca a todo lo que da y ya me tocaba a mi pasar con mi banda… cuando me dieron el banderazo para entrar… se me metió tirándome picones y se me hizo una falta de respeto…”