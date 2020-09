El Chavo del Ocho, ¿Cuánto ganaban los famosos actores de la serie mexicana?. La famosa serie El Chavo del Ocho estrenada el 20 de junio de 1971, es una de las más conocidas a nivel mundial, gracias a su aceptación en millones de hogares fue traducida a decenas de idiomas y conocida en poco más de 100 países.

El pasado mes de junio se cumplieron 49 años del primer capítulo transmitido de la serie cómica. La serie creada gracias a la creatividad de Roberto Gómez Bolaños, a lo largo de los años ha generado grandes sumas de dinero. El Chavo del Ocho se dejó de filmar en el año 1992, gracias a los 1,300 capítulos grabados en 24 años, la empresa Televisa percibió regalías de US$1.700 millones, información revelada por la revista Forbes en el año 2012.

A pesar de la fama de la serie, y de las grandes cantidades en venta por merchandising y otras licencias por las cuales Televisa ha ganado 24 millones de dólares al año, las ganancias de los actores de la serie no han sido muy gratificantes, se podría pensar que tenían un jugoso sueldo, pero la realidad dista de ello.

El Chavo del Ocho, ganancias percibidas por sus actores.

La actriz María Antonieta de las Nieves le dio vida al reconocido personaje de “La Chilindrina“, por medio de una entrevista que le realizó el medio “Un Nuevo día”, reveló la “miserable” cantidad que ganaba por darle vida a la hija de Don Ramón. María Antonieta percibía 100 pesos mexicanos por semana, también le pagaban por las repeticiones pero no fue lo que esperaba.

“Televisa lo explotaba, a nosotros nos daban una milésima parte de lo que ganamos cuando hicimos el programa. A mi me daban 150 pesos por mes. No es nada”.

Con su buen sentido del humor a modo de broma la actriz mencionó que “era millonaria” y que el dinero que logró ganar a lo largo de toda su carrera fue gracias a su esfuerzo y presentaciones alrededor del mundo.

“Dejé el programa porque Roberto ya no quería hacer al ‘Chavo’ y yo no quería cambiar al personaje de La Chilindrina por el de ‘Marujita’. Digo, ‘Marujita’, la gente a lo mejor no se daba cuenta o, se le parecía simpático el personaje, pero era una prostituta disfrazada”.

Por su parte, el actor Rubén Aguirre, el cual le daba vida a el Profesor Jirafales, reveló hace varios años a un conocido medio mexicano que ganaba 650 pesos al mes. Esto quiere decir, 35 dólares.

“30 años años después recibo 700 dólares”, confesó el actor.

De igual manera el actor Ramón Valdés, el cual personificaba al famoso “Don Ramón”, abandonó la serie cómica por su bajo salario.

“Él se quedó con las regalías, se hace la víctima, pero si investigas en su cuenta de banco verás que está multimillonario y nosotros no. Sin embargo, nosotros somos más felices que él. Se quiso quedar con todo, pero el de arriba es el que designa”, comentó Carlos Villagrán (Quico) en una entrevista con el medio El Comercio.

Por último, se dice que la fortuna que dejó al fallecer Roberto Gómez Bolaños fue de 15 millones de dólares, los cuales quedaron en manos de su esposa la actriz Florinda Meza.

También te puede interesar ver: Virus AH5N1 puede ser más mortífero que el SARS-CoV-2: Científicos