El Coyote defiende a Natanael y despotrica en contra de Pepe Aguilar. Hace unos días el cantante Natanael Cano habló en contra de el cantante de música regional, Pepe Aguilar. Ahora “El Coyote” defiende a Natanael y habla en contra del hijo de Antonio Aguilar causando gran polémica.

José Ángel Ledesma, mejor conocido como ‘El Coyote’, mediante una entrevista con el programa Suelta la Sopa, se le cuestionó por las palabras que despotricó en contra del cantante de música regional, Pepe Aguilar.

“Yo lo único que le puedo decir, es que no hay gente perfecta en la vida. Que le eche ganas a la carrera, que no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Como dice un corrido que a mí me gusta mucho que, ‘después del éxito viene la envidia’, que le eche ganas, que le eche ganas”, dijo “El Coyote”.

“Si él habló algo, que no debería haber hablado, que no se mortifique porque todo el mundo lo hace. Tanto Natanael como Pepe han cometido errores, como el hijo de Pepe también, entonces que no le echen el caballo encima al muchacho, en verdad, no pasa nada”, agregó.