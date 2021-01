El gran secreto que el Sr. Miyagi le ocultó a Daniel en Karate Kid

CDMX.- La película de ‘Star Wars’ que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y director creativo de Marvel, prepara ya tiene guionista. Michael Waldron, guionista de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y guionista principal y productor ejecutivo de ‘Loki’, será el encargado de escribir el libreto de esta nueva producción de Lucasfilm.

Según revela Deadline, el encargo forma parte del acuerdo reciente que Waldron ha realizado con Disney, con la que ha firmado para participar en varios proyectos. Además de encargarse del guion de la incursión de Feige en la saga ‘Star Wars’, se espera que Waldron continúe involucrado en la segunda temporada de ‘Loki’.

Se trata de un acuerdo excepcional, que muestra la confianza de Disney en el creativo. Poco más se sabe del proyecto de Feige para Lucasfilm, que no estuvo presente ni fue nombrado en el evento Investor Day que realizó Disney el pasado diciembre.

En el Investor Day, Disney anunció varios proyectos de ‘Star Wars’, estando la mayor parte enfocados en televisión, con nuevas series relacionadas con la saga como ‘Andor’, ‘Ahsoka’, ‘Rangers of the New Republic’ o ‘The Book of Boba Fett’, entre otras. Además de anunciar un nuevo largometraje para cines, ‘Rogue Squadron’, que dirigirá Patty Jenkins.

