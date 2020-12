Ella podría ser la madre de los hijos de Ricky Martin

Ciudad de México. – Matteo, Valentino, Lucía y Renn Martin son los hijos del cantante Ricky Martin, a quienes no ha dudado en presumir en las redes sociales, aunque mantiene en secreto quién es la madre de los pequeños las fotografías podrían haber revelado la verdad sobre ella.

El cantante declaró que nunca alquiló un vientre para traer al mundo a sus hijos:

“Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo”.