Envenenados en Suvivor México y a punto de morir durante el programa de este domingo, todo a causa de una raíz que confundieron con Yuka.

Todo comenzó cuando los participantes de las tribus Kuakali y Oselokali estaban en el campamento.

Zelma e Isbo se encontraron una raíz que les había parecido a una yuca por lo que algunos participantes decidieron probarlas para tener algo que comer. Al final comieron pero salieron envenenados en suvivor México.

A dos participantes en particular Miguel Ángel y Alex Sirvent se les hizo muy fácil probar la raíz, ahí fue donde las cosas se empezaron a poner algo extrañas.

Las reacciones que tuvieron los participantes, al parecer envenenados en suvivor México, eran poco comunes.

El público quedó atónito con la reacción que ambos pues preocupó lo que les pudiera pasar.

Envenenados en Suvivor México por una planta

Los participantes comenzaron a tener reacciones bastante raras y la incomodidad se notaba demasiado.

Miguel no paraba de repetir que no era el sabor lo malo, si no la sensación de ardor que sentía en su boca.

Mientras que Alex no paraba de moverse y gritar por todo lados, atrayendo tensión dentro del reality de TV Azteca.

Luego de todas estas reacciones.

La doctora del programa llegó al lugar del suceso y tuvo que aplicarles a los dos participantes inyecciones para poderlos relajar y calmar sus síntomas.

Después de eso los dos fueron llevados a un hospital para tener una mejor una atención médica.

Tras unos chequeos y examenes por parte de médicos los dos participantes pudieron volver a reincorporarse al programa.

Toda esta situación de los dos envenenados de suvivor México, paso a ser sólo una mala experiencia para estos muchachos que ya se encuentran bien.