Erika Buenfil, estalló en programa en vivo en contra de los conductores Pepillo Orige y Martha Figueroa por sus comentarios. Tajantemente dejó claro que con su hijo no se metan.

En el programa en línea de la periodista Fernanda Familiar, Buenfil se desahogó de las críticas que ambos conductores les estuvieron metiendo. Especificó que no fue por lo que dijeron de ella, si no por mencionar a su hijo.

Todo comenzó cuando en su programa tanto Origel como Figueroa comenzaron a hacer burla de los Tik Toks de Erika Buenfil; quien ya es conocida como la reina del Tik Tok.

Hace unos mese, los conductores dijeron ciertas cosas que por lo visto Erika ya no pudo contener.

“Quiero mucho a Erika Buenfil, pero sus Tik Tok ya me tienen hasta la ma… Ya es mucha payasada”. Dijo Origel.

Mientras Martha Figueroa fue quien comenzó a mencionar al hijo de la actriz, refiriéndose a él como “Zedillito”.

Erika Buenfil explota contra Pepillo Origel y Martha Figueroa

En la entrevista virtual que se le hizo por parte de la periodista Fernanda Familiar, le pregunta a la actriz acerca de la situación con los conductores.

Erika Buenfil contesta a Fernanda claramente molesta por el hecho, no con la conductora.

“No nada más habló de TikTok, siguieron comentando y tocaron el punto de mi hijo y con eso soy chile. Y Martha Figueroa le dice a mi hijo: ‘El Zedillito’ y les dije perdón, mi hijo se llama Nicolás Buenfil. No es gente del medio y no es para que esta señora hable de él despectivamente”.

La Reina del TikTok ya al borde del llanto, por la molestia estalló totalmente, pues como dijo antes, con su hijo no. A lo que dijo.

“Me dolió porque me ha costado un chin… sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen, ni él ni nadie. Por eso lo traigo en el ‘gaznate’ y no lo voy a perdonar. Punto. Que él reflexione y que cuide el hocico antes de hablar. No me paga un bistec, no ha pagado una colegiatura, porque es mío y porque soy una chin… y lo saqué adelante”.

Erika Buenfil que el hecho de que se burlen de que haga TikToks, de su imagen, de lo que quiera que haga no es ningún problema para ella. Pues dice que entiende que son las consecuencias de ser “una persona expuesta”.

Sin embargo, que se metan con su hijo, son palabras mayores, pues el se mantiene lejos de ese mundo. “Y si yo hice TikTok e hice el ridículo fue mi pedo y no de ellos. No los ofendí a ellos nunca y no los voy a perdonar, lo siento”, dijo contundente.