Esmeralda Pimentel dará vida a un chico trans, para ello ¡SE RAPÓ!

View this post on Instagram

HOY ES MI CUMPLE: Y me siento enormemente agradecida por todos los mensajes llenos de amor que he recibido! Soy afortunada de tenerles y de todo lo hermoso que se está gestando! Magia pura- Pura magia. Inicio así, sin esos hilos de energía detrás de los cuales cubrirme, dando la cara a la vida (literal 😂), enamorada, agradecida, bendecida, sintiéndame más guapa y segura que nunca, más congruente y llenita de mi, más maga antes. 🌙🦋💜💥💕🔮⚡️🌈 GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!