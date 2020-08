Esmeralda Pimentel revela que perdió varios proyectos por mostrar sus estrías.

La actriz Esmeralda Pimentel a través de sus redes sociales ha dado a sus seguidores un mensaje de amor propio, está en la búsqueda de redifinir la idea que muchos tienen de lo que es la belleza, eliminando de una vez por todas los estereotipos y prejuicios existentes en la sociedad sobre el cuerpo femenino.

Esmeralda junto a la escritora Bárbara Arredondo están lanzando una campaña en contra de los estereotipos de belleza puestos por la sociedad. En el programa Netas Divinas donde fue invitada la actriz confesó que por el simple hecho de mostrar sus estrías perdió varios proyectos.

“Decidí mostrar mis estrías porque fue algo que siempre me enseñaron que era un motivo de vergüenza y que me generaba no solamente mucha pena, poder, sino que también perdí muchos trabajos”.

“En el mundo del entretenimiento de querer buscar como el cuerpo perfecto, la imagen perfecta y fue como una forma de mostrarme al mundo para decir: ‘ya no más’, ya no más lastimarnos a nosotras mismas.

“Estoy hablando desde un lugar de muchísimo privilegio, lo tengo súper claro, yo estoy hablando de estrías, hay personas que tienen otras cuestiones que son rechazadas o discriminadas por su color de piel, su apariencia, por ser mujer, su procedencia u origen. Las estrías, repito, parece una cuestión superficial, pero creo que nos toca a todos desde el lugar en el que estamos empezar a poner nuestro granito de arena”.