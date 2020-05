Estrenan temporada 4 de Rick y Morty. Después de los seis largos meses de espera, los fans podrán disfrutar la segunda parte de la temporada 4 de la exitosa serie Rick and Morty de Adult Swim ya está aquí.

Esto lo dio a conocer a través de Twitter el canal televisivo estadounidense, detallando que el tan esperado regreso de su serie estelar tuvo lugar ayer. Son cinco episodios los que conforman la segunda parte de esta temporada, cada uno de los cuales será transmitido en los domingos siguientes hasta llegar al 31 de mayo.

Estrenan temporada 4 de Rick y Morty

Estos son los títulos y fechas de lanzamiento de los nuevos episodios:

Never ricking Morty – 3 de mayo

Promortyus – 10 de mayo

The vat of acid episode – 17 de mayo

Childrick of Mort – 21 de mayo

Star Mort: rickturn of the Jerri – 31 de mayo

Los episodios de la segunda parte de la nueva temporada de Rick and Morty podrán verse en las fechas señaladas a través del canal de Adult Swim, pero también estarán disponibles en HBO y TNT a partir de este lunes 4 de mayo.

En el caso de Netflix, todavía no hay información sobre la fecha en que los episodios estarán disponibles en su plataforma, por lo que de momento las únicas opciones son las ya mencionadas.

Rick y Morty es una serie de televisión estadounidense de animación para adultos creada por Justin Roiland y Dan Harmon para Adult Swim. La serie sigue las desventuras de un científico, Rick, y su fácilmente influenciable nieto, Morty, quienes pasan el tiempo entre la vida doméstica y los viajes espaciales, temporales e intergalácticos. Roiland es el encargado de darle voz a los dos personajes principales, la serie también incluye las voces de Chris Parnell, Spencer Grammer, y Sarah Chalke.

Los orígenes de la serie pueden encontrarse en un cortometraje rudimentario animado por Roiland para el festival de cine Channel 101 llamado Doc and Mharti, una parodia de los principales protagonistas de Back to the Future. NBC despidió a Harmon por discusiones entre él y los ejecutivos de la serie Community, y entonces él y Roiland desarrollaron una serie basada en la película recientemente difundida. La serie ha sido aclamada universalmente por su originalidad, creatividad y humor.

También podría interesarte: Erick Farjeat culpa a Sabrina si algo malo le sucede