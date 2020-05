Estrenos Netflix en Junio. La plataforma Netflix hizo el anuncio de los estrenos que trae en su catálogo para el próximo mes de junio, para que podamos disfrutar desde la comodidad de nuestros hogares y sobretodo al encontrarnos en confinamiento es el momento perfecto para disfrutar las producciones que trae.

Estrenos Netflix en Junio. Estrena gran cantidad de películas.

Entre las series que se estrenarán en junio se encuentra la última temporada de 13 reasons why y The Politician. Otro de los estrenos es la primera y segunda temporada de Keeping up with the Kardashians. Y algo que nos dejó con el ojo cuadrado son las últimas temporadas de la serie Modern Family.

Otra de las grandes sopepress para el mes de junio es la gran cantidad de películas que se integran a la plataforma.

Entre las películas se encuentra la producción original de Netflix con Spike Lee, 5 sangres; otra producción es Wonder Woman, Back to the Futute, Perfume de Mujer, Perdidos en Tokio, la saga Indiana Jones y el cadáver de la novia.

No cabe duda que Netflix nos mantendrá entretenidos con todos los estrenos.