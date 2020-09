Facundo habla de niña del panteón después de años

Facundo habla de niña del panteón que hace años se volvió viral debido a lo terrorífico de la situación durante el programa de “incógnito”.

Hace 14 años de que Facundo se encontrara en una de las situaciones que lo harían más famoso que nunca durante el programa que conducía.

Este momento fue icónico en la televisión mexicana en su momento luego de ver a la niña voltearse hacia Facundo y los gritos de pánico de él y el camarógrafo.

Ahora, después de tanto tiempo Facundo habla de la situación con la niña del panteón para aclarar que fue lo que sucedió.

A estas alturas lo pasado con la niña del panteón durante el programa de Facundo sigue siendo una incógnita.

La controversia que ha generado entre que si es o no real ha durado el tiempo que el vídeo ha seguido dando vueltas en las redes.

Después de muchos años Facundo habla de lo pasado con la niña del panteón

Hace 14 años la televisión mexicana y sobre todos los seguidores del programa “incógnito” conducido por Facundo fue testigo de un hecho aterrador. La experiencia del conductor al meterse en medio de la noche al cementerio fue hablada durante meses.

Ahora, Facundo decidió hablar acerca de ese caso durante un programa de YouTube para revelar, por fin, si se trató de un hecho real, por lo que dijo:

“Yo creo que alguien me hizo una broma. Pensé que era un gato, yo no veía por afuera de la cámara yo veía aquí la camarita porque tenía el night shot. Yo no veía nada, pero cuando veía por la cámara pues si distinguía algo.

Cuando voltea y veo los ojos, al principio si me sacó de pedo, porque si se vía ca… Al principio dije que era un gato y luego vi el video y no se veía tan gato Pero en el momento dije ‘sea o no, yo voy a salir corriendo’ y ya que quede como un pin… susto a ver qué es”.

Facundo habla de no creer que haya sido por parte de su producción, pues realmente no tenían planeado grabar en un panteón y mucho menos grabar a una niña.