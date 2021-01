Fallece actriz de ‘Resident Evil’, Jeanette Maus a los 39 años de edad

CDMX.- Luego de los señalamiento que hizo Nath Campos, el acusado Ricardo González, mejor conocido como Rix, emitió un comunicado para dar su postura sobre el abuso sexual que denunció la influencer.

A través de su cuenta de Instagram, Rix descalificó las acusaciones de la supuesta víctima y explica que su caso se trata de un linchamiento mediático y político.

“Respecto a las declaraciones hechas en los últimos días hacia mi persona.



1. No salí ni tengo intenciones de salir del país.



2. Hacer una denuncia judicial e inmediatamente hacerla viral utilizando el poder de los medios masivos, no parece tener intención de justicia (ya que incluso obstaculiza el mismo proceso), sino de fabricar un caso mediático.



3. Por ahora, enfrentaré el tema legal, que por el momento no tengo ni acceso a ver la carpeta de investigación en mi contra; pero estoy seguro que las autoridades realizarán su trabajo de manera imparcial sin ceder a presiones mediáticas ni políticas, donde eventualmente saldrán inconsistencias en las acusaciones hechas hacia mi persona.



4. Apelo a la responsabilidad, objetividad y profesionalismo de los medios de comunicación, a quienes invito a investigar el trasfondo político que podría tener este caso mediático”, escribió en el comunicado que dio a conocer en sus historias de Instagram.

Si bien todo acusado tiene derecho a la presunción de inocencia, la víctima también tiene todo el derecho de hacerlo público, ya que no existen una ley que proteja la identidad de ningún agresor sexual, por lo tanto la parte acusadora no incurre en nunguna violación a la ley.

Respecto al poder de los medios masivos que Ricardo menciona en el comunicado, debe quedar claro que los hechos expuestos en medios de comunicación solo tienen la función de informar; no pueden ser utilizados como pruebas y tampoco crean un perjuicio en el proceso penal, a menos que estos sean admitidos como pruebas en una fiscalía. Un claro ejemplo de esto es el caso de Rubí Frayre Escobedo, hija de la activista Maricela Escobedo, cuyo feminicidio estremeció a todo el país, aún y cuando fue un caso mediático y había una confesión por parte de su agresor a este lo declararon inocente.

En México el 99 % de las agresiones sexuales no son denunciadas. De acuerdo con la asociación México Evalua: tan solo entre julio y diciembre de 2019, el 99.7% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados.

Los delitos sexuales que sufren las mujeres rara vez llegan al Ministerio Público, y aunque se denuncien, no necesariamente se inicia una carpeta de investigación.

Un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña determina que las razones por las que los delitos sexuales no se denuncian se deben a un cúmulo de factores como: no ver sentido al hecho de denunciarlo, no sentirse emocionalmente preparado, el vínculo personal con el abusador ( siendo este el principal obstáculo) , negación de la existencia del abuso, miedo a ser juzgado o culpabilizado por otros, desconocimiento del sistema de justicia y desconfianza en el sistema de justicia.