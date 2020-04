Fallece músico John Prine por coronavirus

Fallece John Prine por coronavirus. Esto a sus 73 años de edad, el emblema del folk falleció en un hospital de Nashville, Tennessee, Estados Unidos. El músico perdió la vida a causa de complicaciones derivadas del coronavirus.

El cantautor inició su trayectoria musical a principios de los setentas del siglo pasado con el álbum John Prine en el año 1971. Incluye temas ya clásicos de la obra tales como “Illegal Smile”, “Sam Stone”, “Paradise”, sin olvidar “Hello In There”.

Su álbum de debut le llevó a ser respetado y reconocido tanto por la crítica como por sectores del público; incluso durante sus primeras apariciones se ganó el reconocimiento de genios musicales como Bob Dylan.

Continuó grabando a gran velocidad. De su mejor época se desprenden materiales como Diamonds in the Rough (1972); Sweet Revenge (1973); Common Sense (1975); Bruised Orange (1978) y Pink Cadillac (1979). Entre la obra de Prine, la crítica sitúa tanto al ya mencionado Bruised Orange como al álbum The Missing Years (1991) -con el cual se hizo merecedor de un Premio Grammy-, como dos de sus trabajos discográficos mejor logrados.

El año 1998 marcó un momento de gran intensidad en su vida, pues fue diagnosticado con un cáncer de garganta. Tras una cirugía para retirarle un tumor, la carrera musical de Prine perdió la meteórica velocidad con la cual viajó durante sus dos primeras décadas de labor artística; sin embargo, para ese entonces el cantautor ya se hallaba instalado dentro de las leyendas de la música folk en Estados Unidos.

Ha sido admirado por Bob Dylan y personajes de la talla de Johnny Cash; con un gran legado musical a cuestas, en su momento venció al cáncer y continuó con su trabajo de composición tanto de letras como también de arreglos para sus temas; sin embargo, tan sólo bastaron dos semanas internado en un sanatorio de Nashville, para que el coronavirus terminara con la vida de una de las personalidades con mayor talento, voz con un timbre extraordinario e imágenes poéticas.