Famosos mexicanos bisexuales que han hablado abiertamente sobre su orientación sexual. El 23 de septiembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Bisexualidad, es una fecha en la cual las personas que han hablado abiertamente sobre su orientación sexual la celebran al sentirse libres de salir y mostrarse al mundo tal como son sin miedo al qué dirán, a pesar de que sean juzgadas por varias personas a nivel mundial.

Día con día hay más apertura para que las personas declaren sus preferencias sexuales y es así como gran cantidad de famosos se han mostrado tal cual sin caretas ni mentiras declarando en revistas, redes sociales, entrevistas en programas de televisión o radio abiertamente su bisexualidad.

A continuación te mostramos una lista de Famosos mexicanos bisexuales que declararon abiertamente su bisexualidad.

La famosa conductora y modelo Monserrat Oliver hace algunos años estuvo casada con un hombre, pero con sólo unas horas de conocerse se dieron su primer beso a bordo de un auto cuando se dirigían a cenar y en ese instante supieron que estaban locamente enamoradas la una de la otra.

Después de un tiempo de relación las dos conductoras terminaron su relación en la actualidad son muy buenas amigas. Hoy en día Monserrat se encuentra muy enamorada de la modelo rusa Yaya Kosikova y el pasado mes de enero anunciaron su compromiso. Oliver siempre se mantuvo al margen sobre su vida privada pero desde que se enamoró de Yaya Kosikova eso cambió y muy a menudo comparten imágenes de los viajes que realizan juntas.

La actriz Alicia Jaziz dio a conocer que es bisexual. Jaziz interpreta el personaje de la hija de la actriz Kate del Castillo en la serie Ingobernable, a inicios del pasado mes de junio dio a conocer mediante una entrevista en el programa Fórmula Dominical, que teía poco tiempo que se había dado cuenta que le gustaban tanto hombres como mujeres, igual que el personaje al que le da vida en la famosa serie de la plataforma Netflix.

Al actor Pablo Perroni después de dar a conocer su divorcio, se declaró abiertamente bisexual. En el año 2006 se casó con la actriz y cantante ex Timbiriche Mariana Garza y en enero del 2019 dieron a conocer públicamente su divorcio en muy buenos términos. Aprovechando la ocasión, Perroni reveló que estaba enamorado de una persona de su mismo sexo.

El actor Alfonso Dosal en diversas ocasiones se ha declarado abiertamente bisexual. Dosal está casado con una mujer con la cual tiene dos hijos.

“La gente se saca de onda cuando dices lo que eres y lo que te gusta. Quienes me han criticado o señalado por decir lo que soy, simplemente los tengo bloqueados, porque a mi vida no entran cosas negativas”, dijo en alguna ocasión el actor de la famosa serie Narcos.

“Yo no le tengo miedo a la vida por eso soy una persona que lo que siento lo expreso y creo que el amor no tiene sexo, por eso tengo claro que soy bisexual y que a lo que venimos al mundo fue a vivir y a experimentar porque todos nos vamos a morir. Lo más importante es que debemos ser empáticos y tolerantes para aceptar a las personas como son. Yo hoy tengo una familia a lado de una mujer que me ha dado dos hijos y eso me hace feliz. De repente ser honesto con los demás por el estilo de vida que tienes crea mucho morbo y confusión, pero lo importante es que eso a uno le afecte”.