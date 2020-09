Freddie Mercury amaba a sus gatos, sostenía un fuerte vínculo con ellos. En famoso cantante Freddie Mercury, vocalista de la legendaria banda Queen, nunca ocultó el gran amor que sentía por sus gatos y el gran vínculo que consiguió con ellos, los cuales eran como sus hijos.

Freddie Mercury amaba a sus gatos nunca negó el papel que jugaban en su vida.

Desde temprana edad mostró su agrado y atracción por los gatos. Tiffany, Delilah, Goliah, Oscar, Jerry, Tom, Miko, Lily y Romeo fueron los gatos y grandes amores que Freddie Mercury adoptó y llenó de mimos y amor hasta el día de su muerte en el año 1991.

La mayoría de sus gatos los adoptó en el refugio de animales Blue Cross, ubicado en Inglaterra a excepción de Tiffany, la cual era una gata Himalaya que fue hermoso regalo que le dio Mary Austin, su ex novia, a la que a los cuatro vientos consideró el amor de su vida.

Freddie Mercury siempre prefirió mantener su vida privada, sin embargo, nunca escondió su amor por los gato. En el año 1985 sacó su primer y único disco llamado “Mr. Bad Guy”, fue dedicado a sus gatos.

Si gato favorito era Delilah, a la cual decidió componerle una canción llamada como el nombre de la gata, está incluida en su último material discográfico de la banda Queen “Innuendo”.

Peter Freestine en su libro Misyer Mercury, habló a cerca del gran amor que le tenía a los gatos, aseveró que al llegar al hotel cuando andaba en sus gotas lo primero que hacía era llamar por teléfono a sus gatos.

Otro de los ejemplos del amor que le tenía a sus fieles mascotas fue en su último video que grabó con la banda Queen de la canción “These are the days of our lives”, usó un chaleco con imágenes estampadas de sus gatos.

También te puede interesar ver: Novia pierde la vida al ser arrastrada por las olas del mar