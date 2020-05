Frida Sofía aceptaría abrazo de Alejandra Guzmán, con una condición. Tras el largo altercado público que Aljendra Guzmán y su hija llevan día protagonizando, la joven Frida Sofía declaró que está dispuesta a reconciliarse con su mamá, e incluso aceptar de ella una abrazo, si ella le ofrece una disculpa.

Frida Sofía sigue la confrontación con Alejandra Guzmán, y es que ahora declaró que sí quiere reconciliarse con su mamá, pero con una condición, que la cantante le pida perdón por todo, y no sólo eso, si no que desea que lo haga de manera pública.

Durante una entrevista para un medio en internet, la hija de la “rockera” expresó que sí, efectivamente en últimos días se encuentra muy dolida por todo lo que ha pasado, pero eso no le quita el cariño que siente por su madre, que finalmente la ama.

Frida Sofía confesó que sí está dispuesta a la reconciliación y hasta recibiría un abrazo, pero antes necesitaría una disculpa de Alejandra Guzmán, esto con el fin de que la gente realmente conozca a la cantante.

“Estoy bien dolida y me encantaría un abrazo honesto, me encantaría como dijo en el comunicado, que me dé un abrazo y que haya una reconciliación, pero verdadera, y quiero que la gente así como me conoce a mí, que conozca a Alejandra Guzmán, porque si no todo lo que yo haga no tiene credibilidad ni sentido, lo tienen que ver ustedes”, argumentó.

“La voy a amar siempre pero no sé, sería muy hipócrita decir la perdono porque hasta ahorita necesito una disculpa”, reiteró.

Respecto a una reconciliación a puerta cerrada, Frida Sofía alegó que esto no sería posible, toda vez que el pleito ha sido público desde el inicio y por tanto todo debería acabar de la misma forma.

