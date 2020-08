Frida Sofía ahora ataca con comentarios a Aylín Mujica

Frida Sofía ya había estado en boca de todos gracias a sus comentarios hacia la actual novia de su ex; Ferka. Ahora la hija de la Guzmán va contra Aylín Mujica.

Tal parece que a la nieta de Enrique Guzmán no le calienta ni el sol, pues a tan poco de sus vídeos atacando a Ferka. Ha decidido ahora irsele encima a la conductora de ‘Suelta la sopa’.

En el programa mencionado, Aylín Mujica hizo un comentario sobre las palabras que usa Frida Sofía para opinar acerca de las personas,en este caso sobre Ferka:

“Me he quedado con la boca abierta con esas groserías… El idioma español es tan bonito. ¿Por qué lo hace de esa manera? Hay muchas maneras, no está bonito que hable así”.

Esa fue la opinión de la conductora al ver el comportamiento que tuvo Frida con respecto a la actriz.

A Frida Sofía no le gusto nadita el comentario de Aylín hacia su persona y como era de esperarse no se quedó callada.

La cantante pop, arremetió contra la conductora con una serie de insultos propios de su lenguaje.

Después de lo que ya hemos visto de Frida parece que no es suficiente, pues para contestarle a Mujica, no se midió ni un poco y dijo.

“Perdón, yo sé que el idioma español es divino, por eso te puedo decir: ‘ch*nga tu p*ta m*dre vieja doble moral c*lera. ¿qué te importa? ¿Sabes por qué soy tan malcriada? ¡porque nadie me crió!. Entonces si tanto te afecta y vas a tener la boca abierta, como siempre la has de tener ¿verdad? para ganarte tu puestito ahí”.

Ya Frida Sofía se había volando un tanto con sus insultos, sin embargo continuó.

“Estoy enojada con la vida, Aylíncita please no te metas conmigo porque cuando sepas la verdad te vas a quedar con la boca abierta. Aunque no te guste escuchar groserías, así soy y no voy a cambiar. Cállate habla de alguien más si ya sabes que te voy a responder y sigo con la misma opinión de que la que le daba el picante a ‘Suelta la Sopa’ era ‘La Venenosa’. Tú eres una extra, cualquiera te puede reemplazar, neta te voy a decir tus verdades”.