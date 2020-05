Frida Sofía enfurecida con Enrique Guzmán, es un ‘viejo morboso’. Una vez más la hija de la cantante rockera Alejandra Guzmán, Frida Sofía causa polémica a través de redes sociales, en esta ocasión volvió a hablar mal de su abuelo el actor y cantante Enrique Guzmán el cual la insultó en un programa de televisión en vivo.

Frida Sofía dijo que Enrique Guzmán es un señor “morboso y pervertido”.

La hija de La Guzmán dio una entrevista para la revista TV Notas, durante ello atacó a su abuelo materno y dio a conocer los por qué del problema con él.

“En un inicio me apoyaba, pero de repente me ama y luego ¡pum!, y eso que dicen que yo soy la bipolar. Y al decir que me apoyó, aclaro que no fue económicamente, sino con la prensa; además, es mentira que el cigarro que traigo en la boca es de chocolate, era uno real”, dijo Frida Sofía.