Galilea Montijo hace tremendo berrinche en plena transmisión de Hoy. La conductora y actriz Galilea Montijo durante una transmisión en vivo del programa matutino de Televisa “Hoy” realizó un berrinche durante una de las dinámicas llamada “Canta la palabra”.

Durante la dinámica, Galilea Montijo decidió cantar el tema “Cómo te voy a olvidar” de Los Angeles Azules, pero se suscitó un momento incómodo para la conductora y realizó tremendo berrinche.

Sus demás compañeros del programa Hoy estaban riendo por lo sucedido mientras Galilea Montijo estaba muy concentrada cantando el famoso tema y de pronto la interrumpieron.

En el video que se publicó en la cuenta de YouTube del matutino, en el minuto 3:33 se puede apreciar que Galilea explotó y dijo:

“A mi no me estés callando, a mi no me calles”, dijo la famosa.