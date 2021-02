Geraldine Bazán posa en sexy y diminuto bikini

Ciudad de México. – La actriz Natasha Dupeyrón compartió una grabación a través de su cuenta de Instagram en la que cuenta que la invitaron a grabar una canción que habla sobre feminismo y en el proceso de grabación de la canción fue que se dio cuenta de que debía hablar sobre el delito del que fue víctima.

“Yo casi nunca cuento cosas personales y menos cuando estoy un poco vulnerable menos, cuando estoy nerviosa tiempo, así que si tiempo a la cámara ignórenlo. Me invitaron a participar en una canción junto a otras 18 mujeres de todo el mundo, es una canción de feminismo, libertad, empoderamiento y obviamente dije que sí porque soy feminista, porque creo en el movimiento, es necesario, voy a las marchas, amo este movimiento y obviamente dije que sí”, expresó.

Siguió diciendo que una parte de ella no quería cantar la canción, pues sabía que estaba divulgando un mensaje que ella misma no había podido cumplir: No quedarse callada y señalar a su agresor.

“Una parte de mí no quería ir, me daba flojera, no quería estudiar la canción, no quería ir y fui con la mejor actitud porque es un movimiento que amo, pero tenía este sentimiento extraño, empecé a cantar la canción, las partes que me tocaban y justo llegué a una parte de la canción que no sabía que podía dolerme”.

Entre lágrimas, Natasha Dupeyrón aseguró que la frase que se repetía en la canción la impulsó a hacer público que fue víctima de abuso, pues no quiere seguir guardándolo, así mismo impulsó a otras mujeres a que rompan el silencio.

“El punto es que la frase era “No nos vamos a callar” y se repetía, mientras la cantaba me di cuenta que por eso no quería ir a grabarla, tenía miedo de decir estas palabras en voz alta porque me resuenan y porque me sentí identificada con lo que estaba cantando, Si tú me estás viendo, habla».

Dupeyrón concluyó aceptando que no es fácil aceptar cuando se es víctima de abuso, pero que es precisamente el deseo de justicia el que debe de ayudar a no quedarse calladas.

«Esta parte de mí no se quiere quedar callada, pero tiene miedo (…) hoy me atrevo a decirlo en voz alta, no es fácil, saberte víctima, no es fácil vivir un abuso y entonces no te juzgues si todavía no puedes hablar, necesita mucho trabajo personal y mucho amor a tu gente, todo a su debida gente, gracias a todas las chicas que hablan y denuncian”.

