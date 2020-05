Giovanni Medina homofóbico, amenaza a ex mánager de Ninel Conde. Mike Wolosky, ex mánager de la cantante y actriz Ninel Conde, dio a conocer mediante el programa de Tv Azteca ‘Venga la Alegría’, que ha recibido amenazas de muerte por parte de la ex pareja de ‘El Bombón Asesino’, Giovanni Medina y dejó en claro que responsabiliza a este hombre si algo le llega a suceder.

Mike Wolosky ha estado preocupado por la situación que se le ha presentado y mencionó por medio de redes sociales que Giovanni Medina lo discriminaba por sus preferencias sexuales y debido a ello recibió amenazas por vía telefónica.

“Una persona habla y me dice ‘oye, que ya te vieron en la tele, ten mucho cuidado, te mandan decir que, por favor, no abras más la boca’, y yo como, ¿de qué estamos hablamos?…entonces seguí hablando con esta tercera persona y me dice ‘tienes que tener mucho cuidado porque está muy enojado y no quiere que te entrometas en todo esto’”, dijo.

Debido a las amenazas recibidas por Medina, el ex mánager de la cantante dejó en claro que cualquier cosa que pueda sucederle hace responsable a Giovanni.

“Ahorita, pues si me pasa algo, pues yo lo responsabilizo a él”.

De igual manera Mike Wolosky respaldó la versión dicha por Ninel Conde respecto a que Giovanni Medina es homofóbico.

“Sí hacía comentarios homofóbicos, me tocó escuchar una pelea entre ellos dos, y él refiriéndose que no le gustaba que los homosexuales nos juntáramos con ella y con sus hijos, ni que estuviéramos en casa de Ninel”.

Para finalizar, a pesar de que las declaraciones hechas por Mike Wolosky respaldan lo mencionado por Ninel, ella sigue peleando la custodia de su hijo Emmanuel.

