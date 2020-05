Gloria Trevi ahogándose en su piscina comparte video.

Un vestido fue el causante de su propia desgracia. La cantante estuvo a punto de morir ahogada en su piscina.



En el video que la misma cantante ha compartido, se escuchan a las personas gritar y pedir auxilio para que la ayuden a salir.

La cantante señaló

“Vanessa se lanzó a salvar mi vida con todo y ropa y su celular en la bolsa de su pantalón. Yo ya había pensado en hundirme de nuevo y nadar para salir del lado donde no hubiera vestido. Al salir fui brutalmente tomada por el pescuezo y empecé a gritar: ‘¡Ya no, ya no!’”.

Finalmente la artista explicó que alguien la ayudó, lanzándose a la piscina para salvar su vida, pero que la habían sujetado bastante fuerte del cuello; cuando intentaban salvarla.

Gloria narró:

“Les comparto esta “triste historia” para que se rían un ratito, pero no lo intenten en casa en una de mis trevilandeadas me aventé a la alberca sin aviso. Con lo que yo no contaba era que me iba a enredar con la falda inmensa del vestido”.