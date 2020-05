Ingrid Coronado desenmascara a Fernando del Solar “La pase muy mal”

Ingrid Coronado desenmascara a Fernando del Solar.

La famosa conductora mexicana ha decidido emitir declaraciones sobre su relación con, el también conductor, Fernando del Solar; quien fuera su compañero en el programa matutino venga la alegría y con quién comenzó una relación amorosa desde 2008, en 2011 recibieron a su segundo hijo y en 2012 se casaron en una ceremonia íntima.

El cuento de hadas terminó en mayo de 2015 cada uno por su lado confirmó sobre la separación.

Ingrid ha decidido revelar detalles sobre su relación en el programa matutino “Hoy”.

“Cuando las personas hacen eso de insultar, de agredir, de juzgar a los demás, a quienes están lastimando es a ellos mismos porque la gente no tiene la capacidad de lastimar tu alma, solamente tú eres capaz de hacerlo. Si bien cuando recibí todo esta violencia evidentemente sí me afectó, sí la pasé muy mal, me hizo mucho daño, pero a la vez me ayudó.

Aunque no lo quieran reconocer conscientemente los hace sentirse culpables y cuando nos sentimos culpables vamos a ponernos en situaciones que nos castiguen.

Los desafíos que la vida me ha puesto y que no ha podido conmigo, finalmente ustedes conocen una parte de la historia de lo que ha sucedido los últimos ocho años” concluyó la conductora.