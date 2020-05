Jacqueline Bracamontes en planes de realizar reality show familiar. La guapa y talentosa actriz y conductora Jacqueline Bracamontes dio a conocer que durante la contingencia sanitaria al encontrarse en confinamiento junto con su numerosa familia, ha tenido el tiempo necesario para, pensar en un nuevo proyecto al lado de su familia.

Jacqueline Bracamontes en planes de realizar reality show familiar. Se podría llamar “Keeping up with the Fuentes Bracamontes”.

La actriz mantuvo una plática con el conductor Jomari Goyso, ella mencionó que la convivencia con sus hijas y su esposo es de 24 horas al día y por ello se le ocurrió la idea de hacer un reality show con todos ellos.

Jaqueline Bracamontes ya tiene pensando hasta el nombre del proyecto el cual es mi más no menos que Pero no todo quedó en esa declaración, “Keeping up with the Fuentes Bracamontes”.

También tocó el tema de cuál ha sido el personaje que ha interpretado en su carrera como actriz y más le gustó en las telenovelas y volvió a dejar muy en claro que no piensa volver a embarazarse.

Ya tiene un tiempo considerable que la actriz se apartó de la pantalla chica siendo la protagonista de telenovelas y una de las actrices más consentidas del público, sus últimas participaciones ha sido de conductora principal de un programa de televisión.

