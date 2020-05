Karla Panini intentó suicidarse revela ex asistente de “Las Lavanderas”

Karla Panini intentó suicidarse revela supuesta ex asistente de “Las Lavanderas”.

La polémica en el caso de Karla Luna, Karla Panini y Américo Garza continúa dando de qué hablar.

Ahora sale a la luz una entrevista de una mujer que asegura haber colaborado como asistente para el programa de “Las Lavanderas”.

La misteriosa asistente no quizo dar su nombre real. Con el apodo de La Parcera, administra la cuenta de Instagram “Karla Luna, la verdad”, y fue ahí donde dijo que Panini ingiere antidepresivos, además de que es muy inestable emocionalmente.

“La parecera” agregó que llegó a ser muy amiga de Karla Panini y que incluso ha recibido amenazas por sus publicaciones en Instagram.

En una entrevista en el programa Chisme No Like con Elisa Beristain y Javier Ceriani, La Parcera detalló que Panini es adicta a medicinas como antidepresivos y pastillas para dormir.

Ella se intentó quitar la vida hace dos años […] con pastillas para dormir, se tomó una dosis muy alta. Yo no estuve ahí, ella lo contó porque yo era quien la terapeaba, pues”, declaró la mujer.

La Parcera agregó que ella es psicóloga, y cuando Karla le confesó esto, se lo había hecho como amiga y no como terapeuta. Argumentó que además, aún no se graduaba, por lo cual considera que no está violando su ética profesional al realizar esta revelación.

Por su parte la comediante se mantiene sin hacer declaraciones y tras todos los comentarios que le hacen llegar en redes sociales, publicó en su cuenta de Facebook que no va a caer en provocaciones.

