Karla Panini por primera vez contara su verdad. La ex lavandera, junto a su esposo Américo Garza ofrecieron al periodista Gustavo Adolfo Infante una entrevista para hablar sobre todas las acusaciones de las que han sido objeto, tanto por la familia de Karla Luna como del público.

El periodista Gustavo Adolfo Infante durante su programa de espectáculos anunció que viajaría a Monterrey para entrevistar a estos dos personajes que han sido duramente señalados en los últimos años.

Gustavo Adolfo aseguró que esta es una entrevista sin preferencias ya que no es juez ni mantiene una relación con Panini y Garza.

“Hay temas escabrosos, hay temas importantes, temas que la gente quiere saber y que yo quiero preguntar. Yo, como lo dije desde el día uno, no soy juez, no soy ministerio público, no tengo nada personal, tampoco son mis amigos, no son mis compadres. Yo nomas voy a preguntar lo que la gente quiere que uno pregunte”, dijo.