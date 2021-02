Karol G revela su diminuta lencería al mostrar nuevo look

CDMX.- Desde hace un par de días varios medios nacionales y españoles afirmaron que la abuelita de Belinda está hospitalizada en España.

Según se reporta, la señora Juana Moreno, se encuentra muy delicada de salud.

Esta noticia se confirmó cuando la madre de Beli, Belinda Schüll, compartió en sus redes sociales un mensaje pidiéndole a sus amigos, seguidores y familia oren por su madre.

En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud. Les pido una oración de sanidad por ella’… ‘La mujer más importante de mi vida. Mi guía y mi amiga del alma. […] No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti… Esta batalla la vamos a ganar’, agregó.