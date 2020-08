Kate del Castillo externa su opinión del regreso de ‘La Gaviota’; Angélica Rivera al mundo de las telenovelas. No se pudo quedar callada ante la noticia de la ex primera dama.

La protagonista de ‘La Reina del Sur‘ habló sobre la decisión de Angélica Rivera de regresar a la actuación. Luego de su fallido matrimonio con el ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

La actriz apoyo la moción de la ex primera dama de volver a lo que siempre fue su trabajo. Pues considera que la realización como mujer es importante.

Kate del Castillo siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua para hablar acerca de cualquier tema.

En esta ocasión se de preguntó su opinión acerca de la decisión de ‘La Gaviota’, por lo que Kate respondió como es su costumbre.

De manera directa externó su pensamiento acerca de la situación que se le había planteado, pues sin más ni más habló.

La palabras que la actriz, interprete del personaje ‘Teresa Mandoza‘ fueron estas.

“No tengo absolutamente nada en contra de la señora, yo no sabía que quería regresar a ser actriz, me da gusto por ella. Que regrese a lo que ella le gustaba o que tenga una carrera propia, porque eso es importante, realizarte como mujer, no nada más como mamá y como esposa.

Le aplaudo la decisión si quiere regresar a ser actriz o lo que ella quiera hacer, me parece muy bien, nada más creo que le va a costar un poco de trabajo ganarse la confianza del pueblo mexicano”.